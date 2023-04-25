



Президент Чехии сам не доверяет Китаю и миру не советует

Официальному Пекину выгодно продолжение войны в Украине, поэтому доверять Китаю как посреднику в установлении мира между Россией и Украиной, нельзя.



С таким предупреждением выступил президент Чехии Петр Павел.



Его комментарии появились в то время, когда Китай пытается позиционировать себя как миротворца в Украине, обращает внимание издание Politico, интервью которому дал чешский лидер. И хотя большинство западных союзников скептически отнеслись к этим предложениям, некоторые страны, такие как Франция, настаивают на том, что Китай может играть важную роль в мирных переговорах.



Однако Петр Павел (напомним, бывший генерал НАТО) высказался недвусмысленно. Когда речь идет об Украине, утверждает он, Китай хочет только лучшего для себя – а сейчас это означает больше войны.



"Я считаю, что в интересах Китая продолжить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", – сказал Петр Павел.



Президент Чехии не исключает, что в обмен на партнерство с Кремлем Пекин может получить от Москвы дешевые нефть, газ и другие ресурсы, при том "без ограничений".



"Для Китая также хорошо, что Запад, возможно, становится немного слабее, поддерживая Украину. Я не думаю, что Китай действительно заинтересован в завершении войны в короткие сроки", – заявил президент Чехии.



При этом Петер Павел, который вступил в должность президента в прошлом месяце, сказал, что Пекин использует войну, чтобы учиться, пишет Европейская правда.



"Китай ежедневно извлекает уроки из конфликта. Они внимательно следят за тем, что делает Россия, как реагирует Запад", – отметил чешский лидер.



К слову, многие страны скептически относятся к тому, что Китай может служить нейтральным посредником, учитывая его "дружбу без ограничений" с Россией.