



Президент Азербайджана требует от карабахских армян стать гражданами или уехать

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проживающие в Нагорном Карабахе армяне должны либо стать азербайджанскими гражданами, либо покинуть регион. Об этом сообщает "Интерфакс – Азербайджан".



“Мы неоднократно заявляли, что не будем обсуждать свои внутренние дела ни с одной страной. Карабах – наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, или должны принять гражданство Азербайджана, или должны искать для себя другое место для проживания”, — сказал Алиев в интервью государственному телевидению.



По его мнению, этот вопрос должен найти свое решение на основе прав человека.



“Здесь полная свобода, соблюдаются все демократические устои”, — добавил президент Азербайджана.



В Армении допустили признание суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом.