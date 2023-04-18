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Президент Азербайджана требует от карабахских армян стать гражданами или уехать
18.04.2023 21:24 Наталья Богинская

Президент Азербайджана требует от карабахских армян стать гражданами или уехать

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проживающие в Нагорном Карабахе армяне должны либо стать азербайджанскими гражданами, либо покинуть регион. Об этом сообщает "Интерфакс – Азербайджан".

“Мы неоднократно заявляли, что не будем обсуждать свои внутренние дела ни с одной страной. Карабах – наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, или должны принять гражданство Азербайджана, или должны искать для себя другое место для проживания”, — сказал Алиев в интервью государственному телевидению.

По его мнению, этот вопрос должен найти свое решение на основе прав человека.

“Здесь полная свобода, соблюдаются все демократические устои”, — добавил президент Азербайджана.

В Армении допустили признание суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом.

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