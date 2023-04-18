



В Армении допускают признание суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул готовность заключить мирное соглашение с Азербайджаном по взаимному признанию территориальной целостности.



“Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей и подводных камней, признают территориальную целостность друг друга и обяжутся не выдвигать взаимные территориальные претензии раз и навсегда”, – заявил премьер Армении.

Он отметил, что это положение было согласовано с азербайджанской стороной на последних встречах высокого уровня в октябре 2022 года.



"Хочу повторно подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения", – добавил Пашинян.



Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается уже более 30 лет. Регион, значительная часть жителей которого армяне, в советское время входил в Азербайджанскую ССР. Азербайджан в начале 1990-х годов потерял контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта.



Нагорно-Карабахская республика или республика Арцах была создана после референдума в 1991 году. Однако Азербайджан не признает независимость Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией. Нагорный Карабах является частью международно признанной территории Азербайджана.



В последние месяцы Азербайджан активизировал боевые действия в регионе, постепенно устанавливая контроль над все большей территории непризнанного Нагорного Карабаха, в том числе Лачинский коридор. Кроме того, с конца прошлого года дорогу блокируют якобы экологические активисты, подозреваемые в связях с Баку.