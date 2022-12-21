



После драмы в деле 4000: защита требует отменить обвинительное заключение



После драматических показаний группы свидетелей на процессе Нетаниягу, адвокаты защиты, как ожидается, выдвинут существенные дополнительные требования у будит просить суд о "защите от правосудия".



Защита от правосудия - это требование защиты в уголовном процессе, принятие которого судом приводит к отмене обвинительного заключения или его части или затягиванию судебного процесса. Три причины защиты от правосудия: избирательное правоприменение, применение средства устрашения и большая задержка в составлении обвинительного заключения или передаче материалов следствия таким образом, чтобы затруднить защиту обвиняемого.



Цель этого - добиться снятия обвинительного заключения. Просьба принимается в исключительных случаях.



Адвокаты защиты супругов Элович представили длинный и яростный запрос о защите от правосудия, включая сотни страниц, описывающих "туннельное видение" следователей и обвинения в ходе расследования. Их утверждения согласуются с непростыми для прокуроров заявлениями, сделанными свидетелями Ифат Бен Хай Сегев, Яиром Хакеком, Маймоном Шамилой, а теперь и бывшим начальником канцелярии Нетаниягу Давидом Шараном.





По утверждению свидетелю Бен Хай Сегев Следователи “требовали головы Нетаниягу”. По оценкам юристов, если суд удовлетворит просьбу - обвинительное заключение будет снято. Сказанное свидетелями дополняет их предыдущие заявления.