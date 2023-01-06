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Поножовщина в Ришон ле-Ционе: подросток в критическом состоянии
06.01.2023 08:40 Алина Груднева

Поножовщина в Ришон ле-Ционе: подросток в критическом состоянии

Поздно вечером, 5 января, в Ришон ле-Ционе 15-летний подросток получил ножевое ранение.

По данным 12 канала, это случилось в центре города во время драки.

Подросток находится в критическом состоянии. Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь и доставили его в больницу.

Полиция арестовала подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Ришон ле-Циона. Он предстанет перед судом сегодня, 6 января. Будет рассматриваться вопрос о продлении срока его содержания под стражей.

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