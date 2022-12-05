



Полный контроль: окончательное коалиционное соглашение с религиозным сионизмом





После того, как в прошлый четверг религиозный сионизм и Ликуд подписали коалиционное соглашение, сегодня утром , 5 декабря, оно было раскрыто полностью.



В соглашении есть пункт, согласно которому ответы государства БАГАЦа по вопросам поселений будут предоставляться только с одобрения председателя религиозного сионизма Бецалеля Смотрича.



Кроме того, в основной закон о правительстве будут внесены поправки, согласно которым сохранится порядок "министр в министерстве" (речь идет о временном порядке, срок действия которого истек).



Согласно соглашению, Смотрич будет по очереди занимать пост министра финансов, а затем министра внутренних дел. Во второй части ротации министр от религиозного сионизма будет назначен на пост министра здравоохранения или другой пост, который будет согласован с премьер-министром. Кроме того, Смотрич будет работать министром в министерстве обороны. МК Орит Строк будет работать министром по делам национальных миссий, а Офир Софер - министром иммиграции и абсорбции.



В соглашении говорится, что религиозный сионизм подпишет запрос на замену спикера Кнессета и поддержит кандидата от Ликуда на эту должность, который будет занимать ее до приведения правительства к присяге и до тех пор, пока от имени премьер-министра не будет предложен постоянный спикер Кнессета, который будет утвержден фракцией Ликуда.



Также было решено, что Смотрич будет входить в состав всех правительственных форумов, включая кабинет министров, в течение всего срока полномочий - при этом подчеркивается, что, поскольку число членов кабинета превысит 11 человек, фракция религиозных сионистов получит дополнительного члена кабинета на весь срок полномочий. Кроме того, депутат Кнессета от религиозного сионизма возглавит в Кнессете комитет по закону, конституции и правосудию. Также Смотрич будет единственным исполняющим обязанности председателя министерского комитета по делам поселений, в котором будет работать Нетаниягу.



Полномочия министра обороны, касающиеся назначения координатора правительственных операций на территориях и назначения главы Гражданской администрации, будут переданы Смотричу. Назначения будут производиться по согласованию и утверждению с премьер-министром.



Управление еврейской идентичности будет передано из министерства по делам религий в министерство национальных миссий (министерство поселений), которое будет находиться под контролем религиозного сионизма. В рамках деятельности управления также будут осуществляться проекты по информированию и поддержке деятельности государственной системы гиюра. Отдел еврейской культуры с его бюджетами и стандартами также будет передан из Министерства образования в Министерство национальных миссий, которое окажется в руках партии Смотрича.



Согласно разделу 19 соглашения, все члены Совета по государственному религиозному образованию, за исключением двух членов Совета, назначаемых министром образования, будут назначаться по договоренности между председателем религиозного сионизма и премьер-министром и/или министром просвещения.