



Почему Турция поддерживает расширение НАТО

Турция поддерживает расширение НАТО для обеспечения стабильности в мире. Об этом в статье для Middle East Eye написал глава управления по связям администрации президента Турции Фахретин Алтун.



“Турция была незаменимым союзником Запада с момента вступления в НАТО в 1952 году, играя важную роль в защите трансатлантической и европейской безопасности. В все более нестабильном мире, наполненном многочисленными угрозами и новыми формами ведения войны, Турция активно участвует в противостоянии этим новым вызовам, поддерживая при этом стратегическую ориентацию НАТО”, – пишет Алтун.



По его словам, в будущем Турция будет оставаться верным союзником и критически важным партнером по новым инициативам Альянса.



Турция инвестирует значительные средства в оборону, быстро приближаясь к целевому показателю в два процента ВВП на оборонные расходы. Как страна со второй по численности армией в НАТО, Турция считает, что расширение Альянса является залогом продолжительного мира и стабильности в мире. Поэтому она является решительным сторонником интеграции Северной Македонии и Боснии и Герцеговины в НАТО”, - заявил Алтун, добавив также, что в преддверии недавнего Вильнюсского саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил четкую поддержку вступления Украины в Альянс.



Алтун объяснил, что Турция поддерживает географическое расширение НАТО не “против конкретной страны, а чтобы сделать Альянс всеобъемлющей организацией безопасности, которая поможет достичь стабильности”.



"Мы рады, что наше законное беспокойство относительно политики Швеции в сфере борьбы с терроризмом были восприняты нашими союзниками", – добавил он. “Вильнюсский саммит показал, что Турция будет и дальше оставаться сильным партнером и двигать Альянс вперед для решения общих вызовов безопасности в соответствии с нашими требованиями национальной безопасности. Она и дальше будет оставаться фактором стабилизации в нестабильном мире”.



Напомним, недавно президент страны Эрдоган отказался от возражений против заявки Швеции, но сообщил, что вступление страны в Альянс турецкий парламент будет рассматривать не раньше осени этого года.