



Победа Украины поможет решить вопрос Приднестровья, - Санду

Победа Украины в войне с Россией создаст геополитическую возможность разрешения конфликта в Приднестровье. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает RadioMoldova.



Глава молдавского государства отметила, что ее страна живет в мире благодаря украинской армии. Она добавила, что Молдова со своей стороны сделала все, чтобы "не допустить втягивания ее в войну, сохранить порядок и мир в их обществе".



"Мы заинтересованы в урегулировании приднестровского конфликта, и я еще раз повторяю, что решения, которые мы видим, только мирные, и, возможно, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем", - полагает она.



По ее словам, вопрос реинтеграции Приднестровья должен состояться так, чтобы это не привело к "дальнейшему ослаблению молдавского государства и демократических процессов".