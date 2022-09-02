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Первая стратегическая встреча глав служб нацбезопасности Израиля и ФРГ: детали | Фото: ЛААМ.
02.09.2022 15:50 Пресс-служба канцелярии главы правительства

Первая стратегическая встреча глав служб нацбезопасности Израиля и ФРГ: детали

1-2 сентября в Иерусалиме прошла первая стратегическая встреча руководителей служб национальной безопасности Израиля и Германии.

 
Подробности опубликовала пресс-служба канцелярии главы правительства.
 
Участниками стали советники по национальной безопасности Германии и Израиля, генеральные директора министерств иностранных дел двух стран, генеральный директор министерства обороны, глава "Моссада", глава ШАБАКа и их немецкие коллеги.

 
Историческая встреча состоялась в результате достигнутой в ходе визита немецкого канцлера в марте 2022 в Иерусалим договоренности о создании формата для стратегического диалога между Германией и Израилем, который выведет уровень сотрудничества между странами на новый уровень.
 
Обе стороны в ходе встречи подтвердили уникальную природу и особый характер билатеральных отношений, а также приверженность их дальнейшему развитию.
 
 Участники обсудили широкий круг вопросов национальной безопасности. Израильская сторона представила опасность, которую Израиль видит в возвращении к ядерному соглашению с Ираном.
 
Стороны договорились продолжать диалог на регулярной основе.

Фото: ЛААМ.

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