



Первая стратегическая встреча глав служб нацбезопасности Израиля и ФРГ: детали

1-2 сентября в Иерусалиме прошла первая стратегическая встреча руководителей служб национальной безопасности Израиля и Германии.

Подробности опубликовала пресс-служба канцелярии главы правительства.





Участниками стали советники по национальной безопасности Германии и Израиля, генеральные директора министерств иностранных дел двух стран, генеральный директор министерства обороны, глава "Моссада", глава ШАБАКа и их немецкие коллеги.

Историческая встреча состоялась в результате достигнутой в ходе визита немецкого канцлера в марте 2022 в Иерусалим договоренности о создании формата для стратегического диалога между Германией и Израилем, который выведет уровень сотрудничества между странами на новый уровень.

Обе стороны в ходе встречи подтвердили уникальную природу и особый характер билатеральных отношений, а также приверженность их дальнейшему развитию.

Участники обсудили широкий круг вопросов национальной безопасности. Израильская сторона представила опасность, которую Израиль видит в возвращении к ядерному соглашению с Ираном.

Стороны договорились продолжать диалог на регулярной основе.



Фото: ЛААМ.