



Парламентариям Франции запретили пользоваться популярными мессенджерами

Членам французского правительства запретили пользоваться популярными мессенджерами WhatsApp, Telegram и Signal из-за проблем в сфере кибербезопасности.



По данным французского телеканала BFM TV, такое заявление сделала премьер-министр страны Элизабет Борн.



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Парламентариям предложили установить на свои устройства французское приложение Olvid. Все мессенджеры, которые не прошли проверку Национальным агентством безопасности информационных систем, им приказано удалить до 8 декабря.



"Основные потребительские приложения для обмена мгновенными сообщениями занимают все большее место в нашем ежедневном общении. Однако эти цифровые инструменты не лишены уязвимостей безопасности", - пояснила Борн.