



Папа Франциск омыл ноги 12 женщин-заключенных

В четверг, 28 марта, Папа Франциск омыл ноги 12 женщинам, заключенным в тюрьме в Риме, на церемонии, посвященной Страстному четвергу перед Пасхой.



Аргентинский понтифик посетил женскую тюрьму Ревивия на северо-восточной окраине итальянской столицы, где провел ту же церемонию в 2015 году.



Однако в четверг 87-летний понтифик впервые посвятил свою ежегодную службу во время Страстной недели только женщинам.



Сидя в инвалидной коляске, Папа вымыл ноги каждой из женщин-заключенных, некоторые в слезах, а затем вытер их полотенцем и поцеловал.



“У всех нас бывают маленькие неудачи, большие неудачи”, — сказал Папа в импровизированной проповеди во время мессы, проходившей во дворе тюрьмы, в которой содержатся около 370 женщин.



"Но Бог всегда ждет нас с распростертыми объятиями и никогда не устает прощать", - добавил он. Омовение ног — это “жест, который привлекает наше внимание к миссии служения”, — сказал Франциск.



В христианской традиции Великий четверг отмечает день, когда Иисус омыл ноги апостолам на Тайной вечере. Это кульминация Страстной недели, посвященная последним дням Христа перед его воскресением на Пасху.



Став Папой в 2013 году, глава Католической церкви часто посещал тюрьмы и центры для беженцев, в том числе в прошлом году в Великий четверг он посетил центр содержания несовершеннолетних и омыл ноги 12 молодым людям.



