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Отчет МАГАТЭ: у Ирана урана хватает на три атомные бомбы
15.11.2023 21:34 Алина Груднева

Отчет МАГАТЭ: у Ирана урана хватает на три атомные бомбы

В наличие у Ирана есть достаточное количество обогащенное до 60% чистоты урана, которого может хватить на создание трех атомных бомб.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии. 

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По данным МАГАТЭ, Ирану для производства оружия нужно обогатить уран до 90% чистоты, а для атомной бомбы, в теории, хватит около 42 кг этого вещества.

В отчете указывается, что за последние два месяца запасы Ирана возросло уже до 128,3 кг.

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