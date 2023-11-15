



Отчет МАГАТЭ: у Ирана урана хватает на три атомные бомбы

В наличие у Ирана есть достаточное количество обогащенное до 60% чистоты урана, которого может хватить на создание трех атомных бомб.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии.



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По данным МАГАТЭ, Ирану для производства оружия нужно обогатить уран до 90% чистоты, а для атомной бомбы, в теории, хватит около 42 кг этого вещества.



В отчете указывается, что за последние два месяца запасы Ирана возросло уже до 128,3 кг.