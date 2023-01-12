



Новые "должности" уволенных водителей офиса премьер-министра

Несмотря на решение юридического советника правительства об отмене решения об увольнении водителей кортежа премьер-министра, офис Нетаниягу не вернул водителей на их прежние должности.



Сегодня утром, 12 января, им сообщили, что назначенное для них слушание отменено и они могут вернуться на свои рабочие места - но не в качестве водителей кортежа премьер-министра, а для рутинной работы в офисе.



В телефонном звонке, который получили водители, им ничего не сказали о возвращении к своей обычной работе, как это было до сих пор, кроме того, что они могут сидеть в комнате для водителей и в крайнем случае будут использоваться как водители для выполнения поручений в офисе.