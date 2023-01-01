



Неутешительный прогноз Столтенберга о войне в Украине

Россия готовится к длительной войне в Украине, поскольку не намерена отказываться от своей цели взять большую часть страны под свой контроль.



Такой прогноз в интервью ВВС озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг.



По его словам, западные страны должны быть готовы в долгосрочной поддержке Украины, поскольку в обозримом будущем завершения войны можно не ждать.



"Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели - установления контроля над Украиной", - считает генсек НАТО.



По его словам, чтобы Украина одержала победу в этой войне, необходимо оказывать ей поддержку, в том числе, военную, поскольку это единственный способ убедить Москву сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое европейское государство.