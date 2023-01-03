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Нетаниягу назвал главный урок, извлеченный из Холокоста
03.01.2023 19:35 Алина Груднева

Нетаниягу назвал главный урок, извлеченный из Холокоста

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу напомнил, что 3 января - пост Десятого тевета – день начала осады Иерусалима.

"В этот день мы также чтим память жертв Холокоста, дата гибели которых неизвестна. Важный урок, который мы извлекли из ужасного Холокоста, постигшего наш народ, заключается в том, что мы всегда должны быть в состоянии защитить себя самостоятельно от любого врага и любой угрозы", - написал Нетаниягу.

По словам главы израильского правительства, этот урок все помнят и сегодня, не забывая ни на один день.

"Мы полны решимости сделать все, чтобы гарантировать вечность Израиля", - резюмировал он.

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