



Нетаниягу: "Лапид подстрекает к мятежу"

Биньямин Нетаниягу осудил уходящего премьер-министра Яира Лапида за "попытку спровоцировать восстание среди офицеров и местных властей против избранного правительства".



Об этом сообщает Times of Israel.



Его комментарии прозвучали после того, как Лапид призвал лидеров местных властей не сотрудничать с Ави Маозом, который получит контроль над одним из департаментов в министерстве образования. Также, по сообщениям прессы, Лапид предостерег от того, чтобы позволить крайне правым "получить контроль над армией".



"Поведение Лапида опасно и наносит ущерб демократии. Мы должны исключить ЦАХАЛ из любых политических дебатов. Ни в коем случае нельзя подстрекать старших офицеров к бунту против правительства, избранного народом. Он пересекает красную линию", - заявил Нетаниягу.



Нетаниягу пообещал защищать права граждан и "руководить израильским правительством в соответствии с национальными и демократическими ценностями", которыми он руководствовался всю жизнь.



Лидер "Ликуда" призвал новую оппозицию "действовать ответственно". Он подчеркнул, что "у нас одна страна и нация, мы не должны причинять им вред".