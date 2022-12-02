



Лапид призвал местные власти защитить образование от Ави Маоза

Уходящий премьер-министр Яир Лапид призвал местные власти использовать свои полномочия для противодействия изменениям, которые лидер "Ноам" Ави Маоз может внести в работу отдела внешних образовательных программ министерства образования. Согласно коалиционным соглашениям, этот департамент будет находиться под контролем Ави Маоза в новом правительстве.



Как сообщает Jerusalem Post, все программы, от художественных до научных, политических и социальных, предлагаются внешними организациями с одобрения этого департамента.



"Я пишу вам с большой тревогой за будущее системы образования и государства, поскольку новое правительство, созданное в Израиле, отказалось от образования наших детей и передало их самым крайним и темным элементам израильского общества. Это прямая и опасная угроза самым фундаментальным ценностям, на которых основано Государство Израиль, как они заявлены в декларации независимости, - полное равенство социальных прав, равенство женщин, равенство ЛГБТК+ людей, защита меньшинств, свобода вероисповедания и свобода совести", - говорится в обращении Лапида к мэрам городов и местным властям.



Лапид подчеркнул, что на местные власти будет возложена "большая ответственность за содержание образования, которое наши дети будут получать в школах".



"Для того, чтобы система образования оставалась величественной и либеральной, какой она была до сих пор, и чтобы реализовать право местного самоуправления формировать образование в своей области, вы теперь должны действовать как привратники", - сказал Лапид местным властям.



Уходящий глава правительства отметил, что при необходимости местные органы власти должны финансировать образовательные программы из местных бюджетов и согласовывать их с родителями и директорами школ.