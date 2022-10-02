Новости » Политика
Нелегалам вход запрещен. Польша достроила стену на границе с Беларусью
02.10.2022 12:56 Ольга Белозерова

Нелегалам вход запрещен. Польша достроила стену на границе с Беларусью

Станислав Жарин, заместитель министра-координатора спецслужб и уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши, сообщил, что Польша закончила строительства защитного барьера на границе с Беларусью. 

"Нелегальный въезд на территорию Польши теперь невозможен. Польская граница сейчас защищена лучше всех в Европе",  - написал польский чиновник в Twitter.


По данным телеканала tvn24, граница Польши с Беларусью теперь укреплена физическим барьером - пятиметровым забором из стальных пролетов с колючей проволокой. Общая стоимость строительства составила 3,6 миллиарда злотых. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы