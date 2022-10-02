



Нелегалам вход запрещен. Польша достроила стену на границе с Беларусью

Станислав Жарин, заместитель министра-координатора спецслужб и уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши, сообщил, что Польша закончила строительства защитного барьера на границе с Беларусью.



"Нелегальный въезд на территорию Польши теперь невозможен. Польская граница сейчас защищена лучше всех в Европе", - написал польский чиновник в Twitter.



Polska skończyła budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią. Nielegalne przedostanie się do Polski jest obecnie niemożliwe. Polska granica jest dziś najlepiej chroniona w Europie. pic.twitter.com/LxC9fwXIuc — Stanisław Żaryn (@StZaryn) October 1, 2022