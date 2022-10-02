Нелегалам вход запрещен. Польша достроила стену на границе с Беларусью
Станислав Жарин, заместитель министра-координатора спецслужб и уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши, сообщил, что Польша закончила строительства защитного барьера на границе с Беларусью.
"Нелегальный въезд на территорию Польши теперь невозможен. Польская граница сейчас защищена лучше всех в Европе", - написал польский чиновник в Twitter.
Polska skończyła budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią. Nielegalne przedostanie się do Polski jest obecnie niemożliwe. Polska granica jest dziś najlepiej chroniona w Europie. pic.twitter.com/LxC9fwXIuc— Stanisław Żaryn (@StZaryn) October 1, 2022
По данным телеканала tvn24, граница Польши с Беларусью теперь укреплена физическим барьером - пятиметровым забором из стальных пролетов с колючей проволокой. Общая стоимость строительства составила 3,6 миллиарда злотых.