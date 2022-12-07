



НАТО: Россия пытается заморозить войну до весны, чтобы "отдохнуть"

Россия добивается мирного договора лишь с целью выиграть время и возобновить наступление весной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Financial Times в среду, 7 декабря.



По его словам, Кремль пытается заморозить войну на нынешнем этапе, чтобы выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на захваченных территориях и восстановить силы, а весной возобновить наступление.



Он также отметил, что ныне нет условий для дипломатического решения войны в Украине, ведь Россия не проявляет никаких признаков интереса к этому. Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что лишь украинская сторона будет решать, когда нужно начать переговоры с РФ.



Столтенберг добавил, что Запад хочет ускорить установление мира в Украине, тем больше усилить военную помощь Киеву.



"У Украины есть импульс, а страны НАТО постоянно рассматривают, какие виды вооружения мы можем передать Киеву", - подчеркнул он.



По его словам, именно военная поддержка Украины создаст условия для справедливого мира.



"Если Путин победит, это будет трагедия для украинцев, которая будет иметь серьезные последствия для всех нас, и сделает Запад более уязвимыми, а мир более опасным. Мы не можем позволить Путину победить", - резюмировал Столтенберг.



Как уже сообщалось, по словам генсека НАТО Украине поставляется много современных систем вооружения, однако необходимо продолжать обсуждение насчет дополнительных систем.