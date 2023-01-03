



НАТО проведет встречу высшего военного руководства: главная тема -Украина

В Брюсселе состоится встреча военного руководства стран НАТО. Ситуация в Украине - одна из главных тем заседания. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.



Военный комитет – высший военный орган НАТО – проведет заседание 18-19 января.



Адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета, возглавит встречу, в которой примут участие начальники оборонных ведомств Альянса и их коллеги из приглашенных Финляндии и Швеции.



Заседание Военного комитета позволит 32 начальникам оборонных ведомств встретиться и обсудить вопросы стратегического значения для Североатлантического союза.