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НАТО проведет встречу высшего военного руководства: главная тема -Украина
03.01.2023 11:33 Раиса Вовк

НАТО проведет встречу высшего военного руководства: главная тема -Украина

В Брюсселе состоится встреча военного руководства стран НАТО. Ситуация в Украине -  одна из главных тем заседания. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Военный комитет – высший военный орган НАТО – проведет заседание 18-19 января. 

Адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета, возглавит встречу, в которой примут участие начальники оборонных ведомств Альянса и их коллеги из приглашенных Финляндии и Швеции.

Заседание Военного комитета позволит 32 начальникам оборонных ведомств встретиться и обсудить вопросы стратегического значения для Североатлантического союза. 

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