



Россия готовит новое наступление на Украину, - НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО не видят никаких признаков того, что глава Кремля Владимир Путин изменил свои цели в отношении войны против Украины. Напротив, наблюдается подготовка России к новому наступлению.



"Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизуют больше солдат, более 200 000 человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы", – сказал Столтенберг.



Ранее Генсек НАТО призвал Южную Корею усилить поддержку Украины. Как известно, Генсек НАТО осуществляет визит в Японию для укрепления двусторонних связей.