



МУС потребует финансирования для расследования военных преступлений России

Карим Хан, прокурор Международного уголовного суда, в понедельник будет ходатайствовать о дополнительном финансировании для расследования военных преступлений России в Украине, включая потенциальное судебное преследование Владимира Путина за похищение украинских детей и вывоз их в Россию, пишет Guardian.



Дело будет представлено на конференции в Лондоне, организованной совместно Великобританией и Нидерландами, цель которой - собрать деньги для финансирования работы МУС по расследованию военных преступлений на территории Украины. Бюджет МУС до сих пор не увеличился, хотя в Украине работает 40 международных следователей.



Хан, британский судья, всегда настаивал на том, что МУС обладает необходимыми полномочиями для преследования роли российского руководства в войне. Однако критики говорят, что пробел в подотчетности остается и что специальный трибунал был бы более эффективным инструментом, поскольку ему не нужно было бы доказывать причинно-следственную связь между отдельными военными преступлениями и российскими правительством.



В конференции, организованной заместителем премьер-министра Великобритании Домиником Раабом и министром юстиции и безопасности Нидерландов Диланом Ешилгоз-Зегериусом, принмут участие представители более 40 стран. Великобритания предоставляет дополнительные 395 000 фунтов стерлингов для финансирования работы МУС.



В мероприятии примут участие министр юстиции Украины Денис Малюська и генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Они не верят, что инициатива МУС по делу о похищении детей на прошлой неделе устраняет необходимость в специальном трибунале. Конференция во Львове 3 марта изменила круг ведения объединенной группы по расследованию военных преступлений в Украине, состоящей из семи стран, чтобы обеспечить будущую роль нового международного центра по уголовному преследованию военных преступлений против Украины.



Некоторые ведущие страны, в том числе Великобритания, пока не поддержали идею создания специального трибунала, опасаясь, что это может подорвать еще только начавшуюся работу МУС.



Борьба за сферы влияния между МУС и сторонниками специального трибунала стала более серьезной, когда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддерживает специальный трибунал.



Решение МУС о судебном преследовании Путина не имеет непосредственного практического значения, поскольку Россия не подписала Римский статут и не признает авторитет суда. Теоретически страны, подписавшие соглашение, были бы обязаны арестовать Путина, если бы он ступил на их землю. Путин редко путешествует, но летом должен посетить саммит БРИКС с участием Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки в Южной Африке.



Пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафоса заявил в воскресенье, что он осознает свои обязанности.



"Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами", — сказал Винсент Магвенья.



На практике ЮАР в прошлом игнорировала ордера на арест, в том числе ордера на арест бывшего президента Судана Омара аль-Башира, посетившего страну в 2015 году.

