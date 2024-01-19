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Министр транспорта Сингапура обвиняется в коррупции
19.01.2024 00:30 MIGnews.com

Министр транспорта Сингапура обвиняется в коррупции

Антикоррупционная служба Сингапура объявила, что министр транспорта Субраманиам Исваран,  был обвинен в коррупции.

61-летний Исваран, впервые избранный в парламент в 1997 году, обвиняется в получении взяток на сумму 5 000 сингапурских долларов (285 000 долларов США) от имущественного магната Онг Бенг Сенга для продвижения своих интересов.

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Теперь уже бывший министр якобы получал от Онга и другие услуги в период с 2015 по 2021 год, например, билеты на футбольные матчи, мюзиклы и Гран-при Сингапура Формулы-1 через принадлежащие Онгу компании Como Holdings (UK) и Singapore GP. Онг владеет правами на проведение гонок.

Исварану было предъявлено 27 обвинений, включая коррупцию и препятствование правосудию, заявило Бюро по расследованию коррупции (CPIB).
Если его признают виновным, ему грозит штраф или семь лет тюрьмы.

В июле Онг Бенг Сенг также был арестован, но сразу же отпущен под залог. В настоящее время обвинения ему не предъявлены.
 

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