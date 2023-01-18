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Министр от ШАС: в БАГАЦе уже все решили относительно Дери
18.01.2023 07:22 Алина Груднева

Министр от ШАС: в БАГАЦе уже все решили относительно Дери

Министр социального обеспечения от ШАС Яаков Марги прокомментировал ожидаемое решение БАГАЦа по делу против назначения Арье Дери на должность министра в правительстве.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"К сожалению, по нашим оценкам, БАГАЦ отменит назначение Дери. В последние годы суд не упускал ни одной возможности подорвать доверие к нему общественности, и очевидное решение еще больше подорвет доверие к суду", — сказала Марги.

По его словам, более 400 000 избирателей ШАС и более двух миллионов избирателей правого блока хотели, чтобы Дери был министром

"Решение судей будет передано премьер-министру Нетаниягу, и ему придется принять решение по этому вопросу. После этого соберется Совет мудрецов Торы и обсудит этот вопрос", - добавил он.

 

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