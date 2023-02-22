



Миллиардер Эрель Маргалит: Судебная реформа нарушает общественный договор

Миллиардер Эрель Маргалит из сферы IT-технологий выступил перед протестующими, окружившими Кнессет в понедельник.



“Этим законодательным актом нарушается общественный договор между всем народом Израиля. Победа на выборах никому не дает права разрушать израильское общество и разрушать ценности равенства и демократии”, – сказал Маргалит.



Обращаясь к правому большинству внутри Кнессета биснесмен сказал: “Вы хотите закрытое общество. Вам нужна нация, которая считает других изгоями. Наше еврейство не менее духовно, чем ваше. Для нас Иерусалим не разделенный город, а единый”.



“Здесь, в Иерусалиме, столице еврейского народа, мы говорим: мы не потеряем нашу демократию. Мы не допустим диктатуры. Мы сохраним Государство Израиль как открытое, демократическое государство, связанное со своими гражданами”, – заключил миллиардер.