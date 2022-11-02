



Мики Зоар назвал первое действие потенциальной коалиции

Депутат партии "Ликуд" Мики Зоар заявил, что первым делом для потенциального нового правительства является принятие законопроекта, позволяющего Кнессету отменять решения БАГАЦа.



Выступая на 12-м канале израильского ТВ, Зоар заявил: "Мы хотим управлять, поэтому главное, что мы сделаем, - это примем пункт об отмене".



В партии "Ликуд" поспешили прокомментировать заявления Зоара. В "Ликуде" подчеркнули, что его слова являются "только его личным мнением".