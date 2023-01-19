



МИД Израиля против Лаврова: Любое сравнение с Холокостом искажает историю



Министерство иностранных дел Израиля подвергло резкой критике слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что война на Украине является американским вариантом "окончательного решения русского вопроса", и заявило, что "такое сравнение неприемлемо". В прошлом Лавров утверждал, что у Гитлера была еврейская кровь - "как и у Зеленского".





Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаит сегодня вечером 18 января подверг резкой критике слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил , что американцы используют войну на Украине как предлог для поиска "окончательного решения русского вопроса - точно так же, как Гитлер хотел окончательного решения еврейского вопроса". По словам Хаит, "любое сравнение нынешних событий с гитлеровским планом окончательного решения по уничтожению евреев искажает историческую правду и наносит ущерб достоинству как погибших, так и выживших. Любое подобное сравнение должно быть отвергнуто".



Хаит добавил, что "Холокост - это уникальное событие и самый мрачный период в истории человечества. Такие сравнения неприемлемы".