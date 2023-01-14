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Мейрав Михаэли: это не дождь, это наши противницы и противники плюют на нас
14.01.2023 20:36 Аркадий Бочаровский

Мейрав Михаэли: это не дождь, это наши противницы и противники плюют на нас

Политики левого лагеря, вышедшие на демонстрацию против реформ правительства Нетаниягу, продолжают изощряться в красноречии.

Лидер партии Авода госпожа Мейрав Михаэли, чей супруг недавно приобрел в городе Тель-Авив дом за 13,5 миллионов шекелей, вышла “”вместе с народом” на площадь Габима в Тель-Авиве.

Михаэли сообщила следующее: Разница между государством, в котором действительно есть права, и государством, в котором права есть только на бумаге - это независимая судебная система. Мы не позволим забрать у нас независимую судебную систему. Подруги и друзья, это - не дождь! Это наши противницы и противник плюют на вас! Мы им не позволим!”
 

 

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