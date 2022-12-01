



Медведев ответил главе СНБО Украины на призыв уничтожить РФ: "нацистский уб*док"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Россию нужно уничтожить.

Соответствующий комментарий он предоставил РИА новости.

"Нет смысла отвечать на этот бред симметрично, надо уничтожать таких нацистских ублюдков", - сказал Медведев

Ранее Данилов заявил, что Россия должна перестать существовать как государство в тех границах, в которых существует сейчас. По его словам, россияне - "варвары", с которыми нельзя садиться за стол переговоров.