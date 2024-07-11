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Мечты Медведева - исчезновении Украины и НАТО
11.07.2024 10:20 Алина Груднева

Мечты Медведева - исчезновении Украины и НАТО

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации отреагировал на итоговую декларацию саммита НАТО.

В документе говорится о поддержке Украины на ее пути в альянс.

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"Мы продолжим поддерживать Украину на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". Так наши враги вчера заявили в вашингтонской Декларации Альянса.  Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", - сказал Медведев.

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