



Мечты Медведева - исчезновении Украины и НАТО

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации отреагировал на итоговую декларацию саммита НАТО.



В документе говорится о поддержке Украины на ее пути в альянс.



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"Мы продолжим поддерживать Украину на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". Так наши враги вчера заявили в вашингтонской Декларации Альянса. Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", - сказал Медведев.