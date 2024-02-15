



Макрон встретится с королем Иордании: что известно

Президент Франции Эммануэль Макрон примет короля Иордании Абдаллу II в Париже в пятницу, 17 февраля.



По данным Елисейского дворца, стороны обсудят помощь в разрешении конфликта в Газе.



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"По итогам встречи в Иордании в декабре, главы двух государств обсудят срочную необходимость в прекращении огня в Газе, что, наконец, обеспечит защиту гражданского населения и массовый приток гуманитарной помощи", - сказали во дворце.



Уточняется также, что стороны обсудят пути достижения прочного мира на Ближнем Востоке.

