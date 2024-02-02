



Макрон: РФ не стоит рассчитывать на усталость ЕС

Кремлю послан сигнал: Европа не "устала" и рассчитывать на это президенту РФ Владимиру Путину не стоит. Этот сигнал – принятие европейскими лидерами единогласного решения о предоставлении Украине 50 млрд евро.



Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.



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"Послание четкое – России не следует рассчитывать на какую-либо усталость со стороны европейцев в поддержке Украины", – отметил французский лидер, добавив, что принятое соглашение предоставляет предсказуемость поддержке Украины через долгосрочные экономические и финансовые обязательства ЕС.



К тому же, кроме финансовой поддержки, Украина продолжит получать и военную помощь – в этом вопросе страны Европы берут на себя двусторонние обязательства, подчеркнул Макрон.



"Франция предоставляет военную технику, которая может иметь решающее значение на поле боя, включая ракеты "Скальп" для противовоздушной обороны и артиллерийские системы "Цезарь"", – уточнил французский лидер.

