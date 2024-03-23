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Макрон ответил на слова Пескова о том, что РФ - в состоянии войны
23.03.2024 16:41 Алина Груднева

Макрон ответил на слова Пескова о том, что РФ - в состоянии войны

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия находится в состоянии войны.

По данным Reuters, ошибочно думать, будто Москва остановится на Донбассе и на аннексированном Крыму.

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"Используя этот термин, мы также открываем неопределенность по военным целям РФ", — подчеркнул Макрон.

Накануне, 22 марта, Песков в интервью сделал циничное заявление о "новых субъектах" РФ и войне против Украины.

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