



Макрон ответил на слова Пескова о том, что РФ - в состоянии войны

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия находится в состоянии войны.



По данным Reuters, ошибочно думать, будто Москва остановится на Донбассе и на аннексированном Крыму.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Используя этот термин, мы также открываем неопределенность по военным целям РФ", — подчеркнул Макрон.



Накануне, 22 марта, Песков в интервью сделал циничное заявление о "новых субъектах" РФ и войне против Украины.