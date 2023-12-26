



Лукашенко: ядерное оружие из России уже в Беларуси

В Беларусь уже доставили все запланированное для размещения ядерное оружие из России.



По данным белорусского интернет-портала Zerkalo, такое заявление делал Александр Лукашенко.



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"Давно. Я же говорил уже, когда закончилась доставка - еще сентябре или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии", - сказал Лукашенко.



По его словам, военные учения в Беларуси проводятся постоянно, а бывшие "вагнеровцы" продолжают "делиться боевым опытом" с белорусскими военными.

