



Лукашенко успокоил белорусов: Все "зеки", из "Вагнера" уже умерли в Украине

Глава Беларуси Александр Лукашенко успокоил граждан, заявив, что все бывшие заключенные из ЧВК “Вагнер” уже умерли в Украине, поэтому им не стоит переживать из-за возможного роста преступности.



“Сейчас (не из Беларуси) раздули и раздувают эту проблему ЧВК “Вагнер”. Успокойтесь. Если бы можно было их пригласить сюда (за их счет), это для нашей армии польза. Это самые подготовленные люди”, – заявил Лукашенко, которого цитирует издание “Наша Ніва”.



“Говорят: там зеки. Слушайте, все военнослужащие, которые там были, осужденные, они уже погибли, к сожалению. И еще один нюанс, который они (на Западе) не хотят объяснять: осужденные освобождались из мест лишения свободы только для российского фронта. Ни один человек за границу не уезжает”, – продолжил он.



При этом Лукашенко упомянул о задержании вагнеровцев в Беларуси летом 2020 перед президентскими выборами. И воспоминания об этом у него “теплые”.

“Мы их с Богом отпустили. И они с тех пор благодарны нам. И при отце всегда ставят свечу в церкви”, – рассказал глава страны.



По его мнению, вагнеровские наемники никому не страшны потому, что “это прошедшие армию люди, прошлые войны”. И на этих войнах они “воевали во всем мире за нормальную цивилизацию”. Поэтому и переживают по отношению к ним только те, кто принадлежит к “ненормальной”.



“Начали звонить: “Это плохое дело, это плохой сигнал”. А почему плохой? Почему для французов плохой? Потому что эти вагнеровцы в Африке (знаете, в каких странах) колошматили этих французов, что только пыль летела. Естественно, им это не нравится”, – заключил Лукашенко.



После попытки мятежа Пригожина 24 июня желающим наемникам из “Вагнера” будет позволено перебраться в Беларусь. Туда же должен был уехать и Пригожин, но достоверных сведений, где он сейчас находится, нет.



Мониторинговый канал “Беларускі Гаюн”, перечислив объекты и предположив, что это – армейские палатки М-30 на 30 человек, заключил, что на базе под Осиповичами разбит лагерь на 8000 человек.