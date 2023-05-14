



Лукашенко пропустил День флага Беларуси на фоне слухов о его болезни

Глава Беларуси Александр Лукашенко пропустил День флага на фоне слухов о серьезной болезни. Оппозиционное издание "Зеркало" обратило внимание, что Лукашенко не появлялся на публике пять дней подряд.



На сайте президента опубликовали приветствие с Днем ​​флага, но на самой церемонии он не появился. Обращение от Лукашенко с трибуны зачитал премьер-министр Белоруссии Руслан Головченко.



О состоянии Лукашенко и месте его пребывания ничего не известно со 9 мая, когда он в Москве посетил парад. На мероприятиях он выглядел нездоровым, а на руке Лукашенко журналисты заметили какую-то повязку.



По информации российской газеты "Коммерсантъ", после окончания парада в Москве Лукашенко попросил довезти его до могилы Неизвестного солдата, где планировалась традиционная церемония возложения венков, на электрокаре. Остальные лидеры СНГ дошли до мемориала пешком. После церемонии Лукашенко покинул Москву, пропустив "неформальный завтрак" лидеров СНГ.



В Минске белорусский диктатор также принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы, но не стал выступать с традиционной речью.

После этого он больше не появлялся на публике.



По сообщению Еврорадио, 13 мая кортеж Лукашенко приезжал в Республиканский клинический медицинский центр в Минске и пробыл там два часа.