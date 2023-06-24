



Лукашенко привел нас в тупик: Подполковник обратился к военным Беларуси

Представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по обороне и безопасности подполковник запаса Валерий Сахащик обратился к белорусам в связи с ситуацией с ЧВК Вагнера. Он отдельно выделил военных Беларуси.



“Все мыслящие люди понимали, что Российская Федерация, построенная на лжи, коррупции и беззаконии, рано или поздно развалится. Мы наблюдаем начало активной фазы этого процесса”, – сказал Сахащик.



“Мы не знаем достоверно, что будет завтра”, – указал представитель Кабинета. По его мнению, “возможно, Пригожин победит, мобилизует половину населения России, забросают Украину пушечным мясом”. Сахащик также не исключает и вариант, что, “понимая, что в Украине у него нет шансов, повернет свои силы на Беларусь, чтобы на этой волне набрать политические очки”.



“Мы знаем другое, что пророссийский путь, по которому страну вел Лукашенко все эти годы, завел нас в тупик. Мы с вами стоим сейчас на дороге. Перед нами опущенный шлагбаум и знак тупика. И мы должны решать, что делать дальше. Причем решать быстро. Потому что либо мы используем этот исторический шанс и станем преуспевающей европейской страной, либо мы потеряем все – и само название Республика Беларусь останется только в книжках”, – заявил Сахащик.



!Я хочу обратиться в первую очередь к белорусским военным. Нам не на кого рассчитывать, но мы с вами, объединившись, точно с этим справимся. Мы – одна из лучших наций мира. У нас будет время позадавать друг другу вопросы и высказать претензии. Давайте не сейчас, давайте объединим нацию. Сейчас спасем родину. Все остальное потом. Военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Бреста и других воинских частей, настройтесь на нашу волну и оставайтесь на связи. Мы победим”, – заключил он.