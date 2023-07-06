



Лукашенко о вагнеровцах в Беларуси: Если нужно, мы их задействуем мгновенно

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов задействовать ЧВК "Вагнер" в Беларуси.



В четверг на встрече с иностранными и белорусскими журналистами в Минске Лукашенко отметил, что его "абсолютно не беспокоит", что в Беларуси "будет размещено какое-то количество бойцов, если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно", а "все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки".



При этом он заявил, что вопрос передислокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь на сегодняшний день не решен, и этот вопрос "зависит не от него, а от решения российской стороны и самих вагнеровцев".



Лукашенко утверждает, что наемникам предложили в Беларуси несколько бывших военных городков, которые использовались еще в советское время, в том числе под Осиповичами.



“Но у ЧВК "Вагнер" другое видение по их размещению", – сказал он.



Лукашенко также утверждает, что главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в настоящее время на территории Беларуси нет, а боевики "Вагнера" "находятся в своих лагерях, в постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление".



На вопрос иностранных журналистов, готов ли он разрешить ЧВК "Вагнер" использовать белорусскую территорию для вхождения в Украину, Лукашенко заявил: "С нашей территории никто нападать не собирается. Все договоренности соблюдаются. В том числе с нашей стороны".