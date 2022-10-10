



Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной группировки войск

Президенты Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.



Об этом сообщает РБК.



По словам Лукашенко, формирование группировки уже началось.



"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа этой группировки - армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - заявил президент Беларуси.



