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ЛГБТ-движение в РФ теперь считается "террористами и экстремистами"
22.03.2024 22:30 Алина Груднева

ЛГБТ-движение в РФ теперь считается "террористами и экстремистами"

Росфинмониторинг приравнял ЛГБТ-движение к "террористам и экстремистам".

В частности, 22 марта сообщество было внесено в перечень лиц и организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к "экстремистской деятельности или террору".

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С января ЛГБТ-движение запрещено на территории РФ. В отношении лиц, которых "уличили" в причастности к сообществу, открывают уголовные дела.

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