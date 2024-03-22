



ЛГБТ-движение в РФ теперь считается "террористами и экстремистами"

Росфинмониторинг приравнял ЛГБТ-движение к "террористам и экстремистам".



В частности, 22 марта сообщество было внесено в перечень лиц и организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к "экстремистской деятельности или террору".



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С января ЛГБТ-движение запрещено на территории РФ. В отношении лиц, которых "уличили" в причастности к сообществу, открывают уголовные дела.