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Лавров отреагировал на отказ Бразилии заправлять его самолет
22.02.2024 20:52 Алина Груднева

Лавров отреагировал на отказ Бразилии заправлять его самолет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ Бразилии дозаправить его самолет.

По данным российских СМИ, он отреагировал на сообщения о том, что его перелет был под угрозой срыва из-за отсутствий гарантий на топливо у местного дистрибьютора.

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"В Бразилии практически нет компаний, которые заправляют самолеты и которые не принадлежали бы западным корпорациям", - отметил Лавров.

Как сообщалось ранее, Лаврову посоветовали пересесть в самолет главы МИД Бразилии, чтобы отправиться на встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Отказ в дозаправке пояснили тем, что не хотят угодить под вторичные американские санкции.

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