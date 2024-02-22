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Бразилия отказалась заправлять самолет Лаврова
22.02.2024 18:00 Алина Груднева

Бразилия отказалась заправлять самолет Лаврова

Бразильский оператор отказался дозаправить самолет министра иностранных дел Сергея Лаврова.

По данным Aero Telegraph, это произошло, когда глава МИД РФ собирался вылетать на встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

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Самолету Лаврова необходима была дозаправка, поскольку заканчивалось топливо. В Бразилии отказ пояснили тем, что не хотят угодить под вторичные американские санкции.

В итоге, главе российского МИДа предложили подсесть на самолет министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейры.

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