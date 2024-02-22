



Бразилия отказалась заправлять самолет Лаврова

Бразильский оператор отказался дозаправить самолет министра иностранных дел Сергея Лаврова.



По данным Aero Telegraph, это произошло, когда глава МИД РФ собирался вылетать на встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой.



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Самолету Лаврова необходима была дозаправка, поскольку заканчивалось топливо. В Бразилии отказ пояснили тем, что не хотят угодить под вторичные американские санкции.



В итоге, главе российского МИДа предложили подсесть на самолет министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейры.