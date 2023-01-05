



Лапид: "Есть шанс, что мы станем псевдодемократией"

Лидер оппозиции Яир Лапид предупредил о грядущих изменениях в судебной системе, объявленных министром Яривом Левиным.



В интервью "Маарив" Лапид заявил: "Нужно бороться за правовую систему. Люди не понимают - государство - это в первую очередь правовой институт. У него есть закон, а БАГАЦ - толкователь закона, и мы будем за это бороться".



Лапид подчеркнул, что "демократии не разрушаются так быстро".



"Я не думаю, что есть какая-то опасность… Есть шанс, что мы станем псевдодемократией. Это их цель. Это не остановится даже там, где Нетаниягу захочет это остановить", - сказал лидер "Еш Атид".