



Лаг ба-Омер: пожарно-спасательную службу просят разрешить разведение костров

Организация "Хотам" обратилась к начальнику пожарно-спасательной службы с требованием разрешить разведение костров в Лаг ба-Омер.



Соответствующее письмо было отправлено на следующий день после издания указа о запрете.



В организации сказали, что по прогнозу синоптиков, экстремальных погодных условий, из-за которых повышается риск пожаров, не ожидается, потому "нет оснований для запрета разведения костров".



"Лаг ба-Омер является важным праздником в еврейском календаре, и один из обычаев, связанных с этим днем, — зажигание костров", — сказано в заявлении.



Уточняется, что синоптики на этот день обещают переменную облачность и кратковременные дожди.