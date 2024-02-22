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Кто может стать новым генсеком НАТО: США и Британия довольны кандидатурой
22.02.2024 21:53 Алина Груднева

Кто может стать новым генсеком НАТО: США и Британия довольны кандидатурой

Новым генсеком НАТО может стать Марк Рютте, чье кандидатуру одобряют США и Великобритания.

По данным ВВС, альянс может официального представить нового главу на юбилейном саммите в Вашингтоне этим летом.

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Источники в МИД Британии считают, что Рютте отлично подходит для этой работы. 

В свою очередь, в Белом доме тоже убеждены, что он станет отличным генсеком НАТО с его обширным опытом.

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