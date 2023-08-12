



Когда состоится встреча Путина и Эрдогана

Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться в конце августа или в начале сентября.



Информацию об этом распространило турецкое издание A Haber.



В России или Турции встретятся оба лидера, пока что не решено. Стороны в настоящее время ведут переговоры о деталях предстоящей встречи.



Официальная дата их переговоров также еще не определена. Ожидается, что Эрдоган будет настаивать на необходимости возобновления "зерновой сделки". Также они обсудят вопрос об обмене пленными между Украиной и РФ.