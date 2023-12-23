



Китай ужесточит ограничения на индустрию видеоигр

Китай собирается ввести новые правила, которые ограничат количество денег и времени, которые люди могут тратить на видеоигры.



Меры направлены на ограничение внутриигровых покупок и предотвращение навязчивого игрового поведения.



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Законопроект является ударом по крупнейшему в мире рынку онлайн-игр, который все еще восстанавливается после предыдущих репрессий.



Новость привела к падению акций технологических гигантов и снесла десятки миллиардов долларов с их стоимости.



Планируемые ограничения также подтверждают запрет на "запрещенный контент онлайн-игр, который угрожает национальному единству" и "угрожает национальной безопасности или наносит вред национальной репутации и интересам".

