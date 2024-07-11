



Китай: мы масла в огонь подливать не будем

Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь ответил на итоговую декларацию саммита НАТО.



Повторив возмущение китайского посольства, он заявил, что его страна не будет поставлять оружие ни одной стороне войны в Украине.



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"Китай никогда не станет подливать масло в огонь украинского кризиса и тем более не будет поставлять оружие той или иной стороне конфликта", - сказал он.



Напомним, что в декларации страны-члены НАТО осудили Китай за поддержку России в войне против Украине посредством поставок оборудования двойного назначения, которые пользуются РФ для строительства ракет, бомб, самолетов и другой военной техники.