



НАТО официально осудило поддержку Китаем России

НАТО представило итоговую декларацию, в которой осудило Китай за поддержку российской оборонной промышленности.



По словам генсека Североатлантического Альянса, поддержка со стороны КНР экономики России больше не может продолжаться без последствий.



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"Китай стал решающим партнером в российской войне против Украины", – отметил он.



Уточняется, что КНР продолжает поставлять России оборудование двойного использования, которые позволяют РФ строить ракеты, бомбы, самолеты и другую военную технику для применения против Украины.



"Китай не может помогать крупнейшей войне на континенте с в новейшей истории без негативных последствий для своей репутации и интересов", – пояснил Столтенберг.



В Китае уже отреагировали на итоговую декларацию на саммите НАТО. В китайском посольстве сочли упоминание КНР в таком ключе "недопустимым".