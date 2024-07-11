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НАТО официально осудило поддержку Китаем России
11.07.2024 09:45 Алина Груднева

НАТО официально осудило поддержку Китаем России

НАТО представило итоговую декларацию, в которой осудило Китай за поддержку российской оборонной промышленности.
 
По словам генсека Североатлантического Альянса, поддержка со стороны КНР экономики России больше не может продолжаться без последствий.

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"Китай стал решающим партнером в российской войне против Украины", – отметил он.

Уточняется, что КНР продолжает поставлять России оборудование двойного использования, которые позволяют РФ строить ракеты, бомбы, самолеты и другую военную технику для применения против Украины.

"Китай не может помогать крупнейшей войне на континенте с в новейшей истории без негативных последствий для своей репутации и интересов", – пояснил Столтенберг.

В Китае уже отреагировали на итоговую декларацию на саммите НАТО. В китайском посольстве сочли упоминание КНР в таком ключе "недопустимым".

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