



Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом

Северная Корея способна без колебаний нанести ядерны й удар, ели будут "провокации" со стороны противника.



По данным информационного агентства Reuters, с такой угрозой выступил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с военным ракетного управления северокорейских ВС после учений по запуску межконтинентальной баллистической ракеты.





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"Проводимая решительная военная кампания была четким объяснением режима наступательного противодействия и эволюции ядерной стратегии и доктрины КНДР, чтобы не мешать даже ядерной атаке, когда противник провоцирует с помощью ядерного оружия", - пояснил он.



По словам северокорейского диктатора, недавние запуски баллистических ракет показали высокую мобильность его армии и способность к быстрой атаке. Ким Чен Ын также потребовал сделать все необходимое, чтобы повысить боеготовность.